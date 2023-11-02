Ведущие республиканцы призвали Байдена передать Украине ATACMS большой дальности, - Reuters

В письме Байдену от 1 ноября, с которым ознакомилось агентство Reuters, ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют сообщения о том, что администрация предоставила Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS), но попросили, чтобы были отправлены системы большей дальности.

"Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", - написали конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс возглавляет комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в комитете Сената по международным отношениям, а Уикер является ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.

В своем письме американские законодатели заявили, что Украина запросила системы ATACMS дальнего действия и продемонстрировала способность применять их ответственным образом, а Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS, - написали они. - Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру".

Они отправили письмо в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством приближалась к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбу президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму 106 млрд долларов с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.

ATACMS для Украины

В октябре украинские силы впервые применили поставленные США кассетные ракеты ATACMS , а президент Владимир Зеленский заявил, что это оружие "хорошо зарекомендовало себя".

Позже в США подтвердили эту информацию. Там уточнили, что предоставили ракеты с дальностью действия до 165 километров.

Журналист "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе сообщила, что Украине, вероятно, уже в начале следующего года предоставят ракеты ATACMS, радиус действия которых достигает 300 километров.