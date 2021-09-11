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Завтра в Харкові проведуть ЛГБТ-марш. Центр міста перекриють

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Харків, Субота 11 вересня 2021 09:07
Завтра в Харкові проведуть ЛГБТ-марш. Центр міста перекриють Фото: у Харкові проведуть ЛГБТ-марш (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Харкові в неділю, 12 вересня, запланований марш ЛГБТ-спільноти "Харків Прайд". Для проведення ходу центр міста перекриють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Колона пройде в центрі міста в період з 12:30 до 14:00

У цей час перекриють площу Свободи. Обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Трінклера до проспекту Науки, а також по проспекту Науки на ділянці від площі Свободи до вулиці Отакара Яроша.

Як працюватиме транспорт:

  • Трамваї по маршруту №12: не ходять.
  • Тролейбуси за маршрутом №2: ЖК "пр.Перемоги" - вул. Перемоги - вул. Людвіга Свободи - вул. Ахсарова - вул. Дерев'янко - Білгородське шосе - вул. Академіка Проскури - ЖК "просп. Жуковського".
  • Тролейбуси маршрутом №18: рух за маршрутом тролейбусів №12.
  • Автобуси за маршрутом №217: Площа Конституції - вул.Університетська - узвіз Бурсацький - вул. Клочківська - вул. Перемоги - вул. Людвіга Свободи - РК "Лозовенька" (ТЦ "Метро").
  • Автобуси за маршрутом №245: вул.Целіноградська - вул. Лялі Вбиввовк - вул. Клочківська - узвіз Клочківський - вул. Незалежності - розворот на перехресті з вул. Ромен Роллана - вул. Незалежності - узвіз Клочківський - далі за своїм основним маршрутом.

Нагадаємо, в Одесі в результаті зіткнень на ЛГБТ-марші в кінці липня 61 особу було притягнуто до відповідальності.

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Харків ЛГБТ
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