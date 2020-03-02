За результатами перевірок у СІЗО прокуратура почала понад 60 кримінальних проваджень

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Збитки держави сягають 170 млн грн

В Україні завершено перевірку Державної кримінально-виконавчої служби України, за результатами якої розпочато понад 60 кримінальних проваджень, збитки держави сягають 170 млн грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що перевірками встановлені масові системні порушення порядку державної реєстрації речових прав на майно та його використання, факти розтрати та викрадення державної власності, нераціонального використання державних коштів тощо. Ця проблема стосується абсолютно всіх установ Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС).

"Наймасштабніші факти маніпуляцій з об’єктами нерухомого державного майна прокурори задокументували у Дніпровській установі виконання покарань № 4 та Криворізькій УВП № 3. Тут не проведено державну реєстрацію 47 об’єктів загальною площею 40,5 тис кв м та вартістю понад 20 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Вінницькій області в низці УВП та виправних колоній прокурори виявили факти незаконної передачі земель площею 257 га вартістю понад 30 млн грн в оренду ряду підприємств по суті на підставі фіктивних договорів.

"Загалом порушення законодавства виявлено щодо 850 об’єктів нерухомості та кожної шостої земельної ділянки, що використовується установами ДКВС, а це майже 8 тис. га із загальних підпорядкованих службі 44 тис га", - додали у відомстві.

За результатами перевірок прокурори розпочали понад 60 кримінальних проваджень, з них 11 щодо вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. Більшість правопорушень пов’язані із розкраданням, знищенням майна, чим нанесено шкоду державі на загальну суму понад 70 млн грн.

Крім того, прокурорами заявлено 14 судових позовів та внесено понад 120 документів реагування керівництву установ ДКВС в регіонах, де зазначається про порушення закону відносно державного майна на загальну суму понад 100 млн грн.

Раніше Національне антикорупційне бюро України опублікувало схему розтрати державних коштів на Львівському бронетанковому заводі.