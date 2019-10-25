Перевірка розслідування Мюллера по РФ придбала статус кримінальної справи

Перевірка з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США набула статусу кримінальної справи. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох обізнаних джерел видання.

Наголошується, що даний крок дозволить прокурору штату Коннектикут Джону Дарему, керівного процесом, викликати свідків в суд для дачі показань і вимагати документи. Крім того, він зможе зібрати велике журі і висувати звинувачення.

Кримінальна справа, ймовірно, може спровокувати певну стурбованість тим, що президент США Дональд Трамп використовує Мін'юст для переслідування своїх передбачуваних ворогів, зазначає газета.

Як повідомляється, Дарем веде розслідування з довіреним помічником Норою Даннехи і парою відставних агентів ФБР. Інші прокурори також допомагають, додали вони.

Нагадаємо, влітку Мюллер виступив на слуханнях у комітеті з питань правосуддя, де заявив, що президенту США Дональду Трампу можна буде висунути звинувачення в перешкоджанні правосуддю після того, як він залишить посаду президента США.

Крім того, директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей переконаний, що Росія має намір втрутитися в американські вибори, незважаючи на санкції та інші зусилля щодо стримування Москви.