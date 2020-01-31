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У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман, є затримані

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 19:13
У Києві біля мечеті сталася масова перевірка мусульман, є затримані
Фото: масова перевірка мусульман (facebook.com/said.ismagilov)

Були затримані і вивезені автобусами 25 осіб

У Києві поліція влаштувала позапланову перевірку документів у прихожан мечеті Ісламського культурного центру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення муфтія Духовного управління мусульман України УММА Саїд Ісмагілов Facebook.

За словами Ісмагілова, масову перевірку мусульман проводили близько 40 людей, які влаштували облаву під час п'ятничної молитви.

"В Києві у п'ятницю, 31 січня, поліція спільно з представниками міграційної служби влаштувала позапланову перевірку документів у прихожан мечеті Ісламського культурного центру", - пише він.

Також були затримані і вивезені автобусами 25 осіб, у яких не було з собою документів.

"У нас що, в Києві встановлено паспортний режим, або військовий стан?
Я розумію, що міграційна служба повинна робити свою роботу, але не біля воріт мечетей, церков та інших культових споруд! Я не можу собі уявити, щоб у християнського храму, або іудейської синагоги так само влаштовували перевірку всіх, хто йде на молитву. За що таке ставлення до мусульман України?", - написав Ісмагілов.

Ісмагілов нагадав, що подібні облави біля мечетей притаманні російській владі та ніяк не вписуються в демократичне суспільство.

"Такий метод роботи є аморальним і принизливим! Людина має паспорт повісити на шию в розгорнутому вигляді і тільки так йти на молитву в мечеть? Може, давайте, мусульман на законодавчому рівні зобов'яжемо на одяг пришивати якийсь знак приналежності до ісламу, щоб схоже було на маркування людей у Німеччині в часи нацизму?"- обурився муфтій.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що працівники міграційної служби свої дії пояснили рейдом по виявленню нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, у Києві вночі 8 січня сталася пожежа у триповерховому храмі "свідків Єгови" у Деснянському районі, в результаті чого постраждала одна людина.

Як повідомляло РБК-Україна, в мечеть села Курці у Сімферопольському районі анексованого півострова Крим увірвалися силовики окупантів.

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