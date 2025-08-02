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Провела 11 лет в оккупации: в Украину вернули девушку, которая противостояла "русскому миру"

Иллюстративное фото: в Украину вернули девушку, которая противостояла "русскому миру" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

С временно оккупированных территорий в Украину удалось вернуть девушку, которая 11 лет провела в оккупации.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Удалось спасти с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку, которая провела в оккупации почти 11 лет. Она сознательно избегала любых контактов с оккупационными властями и отказывалась участвовать в мероприятиях по навязыванию пророссийской идеологии", - написал Ермак.

По его словам, несмотря на все ограничения, девушка дистанционно закончила украинскую школу и поступила в украинский вуз.

Депортация украинских детей

Стоит напомнить, что по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Однако эти цифры - приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше.

Сейчас известно, что домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

 

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Больше подробностей о том, как Россия ворует и ломает украинских детей - читайте в материале РБК-Украина.

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