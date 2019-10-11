На проведення виборів у ОРДЛО можуть знадобитися десятки років, - заступник глави МЗС

Вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише при українській владі і міжнародний контроль, для цього можуть знадобитися десятки років. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час виступу в Херсоні, передає РБК-Україна.

За його словами, виборчий процес під російськими військами неможливий.

"Вибори під російськими військами відбутися не можуть. Повернення української влади і міжнародного контролю дозволить провести вибори. Тільки українська Центральна виборча комісія, тільки українські партії, тільки українські ЗМІ. Не російські, не ті вигадані ними. До цього ми можемо йти і десятки років. І це треба розуміти", - сказав Боднар.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в мінських домовленості є пункт, згідно з яким вибори на Донбасі можуть пройти перед тим, як Україна отримає контроль над кордоном. За його словами, Україна не погодиться на це, а вибори стануть можливими лише після отримання Україною контролю над кордоном.

Також РБК-Україна писало, що на думку голови комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка, вибори в ОРДЛО повинні відбутися за формулою виборів на всій території України.