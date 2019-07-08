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Проведення телемосту з Росією під час війни недопустимо, - Тимошенко

Новини » Політика    08.07.2019 - 10:15
Проведення телемосту з Росією під час війни недопустимо, - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)

Тимошенко назвала телеміст з РФ інформаційною атакою

Телеміст між російським та українським телеканалами – це інформаційна атака, складова гібридної війни проти нашої держави. Про це на своєму Facebook написала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Вона зазначила, що "Говорити треба" тоді, коли не будуть гинути люди, коли будуть виведені війська, коли буде відновлений кордон під контролем України.

"Зараз – саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки. Треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну", - написала Тимошенко.

За її словами, Зеленський зараз повинен знешкодити інформаційну зброю, яку запустила на територію України попередня влада. 

Своє слово має негайно сказати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, переконана Тимошенко. 

"Саме час дати собі відповідь на питання, чи готові ви стати на захист України на своїй лінії фронту. Просто подумайте, як цей телеміст будуть дивитися наші воїни на передовій, матері та діти загиблих героїв, ветерани АТО, долі яких скалічені війною. Шукати шлях до переможного завершення цієї війни потрібно. Але не з ножем у спині", – наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, телеканал NewsOne, який збирається провести телеміст з Російською Федерацією, пояснив таке рішення "важливістю діалогу між народами України і Росії". 

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