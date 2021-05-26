Провайдерів хочуть зобов'язати зберігати інформацію. Навіщо це потрібно

За його словами, кожна людина, заходячи в інтернет, залишає сліди. При цьому в кожній країні працюю свої закони щодо термінів зберігання інформації.

Гринчак зазначив, що в Україні не планують деанонімізувати Інтернет, як це хочуть зробити в РФ, однак зберігати інформацію певний проміжок часу провайдерів можуть зобов'язати.

"Я вважаю, що просто взяти, "затиснути" і контролювати - це перегин. Але ми пропонуємо свої правки в законодавство. На сьогодні у Верховній Раді знаходяться два законопроекти, №4003 і №4004. Після їх прийняття провайдери будуть зобов'язані зберігати інформацію певний проміжок часу", - заявив Гринчак.

Він додав, що у правоохоронців буде доступ до неї в рамках кримінальних проваджень і вони зможуть отримати її після звернень до суду. При цьому необхідно прийняти зміни до законодавства, щоб дозволити використання NAT-технології.

"Доступною мовою: ряд провайдерів не зберігають інформацію, щоб здешевити свій бізнес і не витрачати додаткові кошти на сервера. У нас не вистачає IP-адрес, і вони на одну адресу "приземляють" кілька абонентів замість того, щоб закріпити за кожним одну IP-адресу. Тому нам дуже складно ідентифікувати злочинця", - пояснив глава кіберполіції.