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Провайдер "Ланет" сообщил о взломе и рассылке вредоносных SMS

Фото: провайдер "Ланет" сообщил о взломе и рассылке вредоносных SMS 19 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Хакеры взломали страницы провайдера "Ланет". Также взломщики сделали провокационную рассылку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook.

"Наша официальная страница в X (Twitter) была взломана, а в Viber была осуществлена рассылка сообщений с использованием альфа-имени. Сейчас доступ к X (Twitter) уже восстановлен", - говорится в сообщении.

Сейчас поставщик интернет-услуг просит не переходить по подозрительным ссылкам и не реагировать на сообщения, которые могут поступать от имени аккаунтов "Ланета".

Важно, что вся официальная информация пока публикуется только на официальном сайте и в подтвержденных соцсетях провайдера.

Не первая атака хакеров в Украине

Напомним, в прошлом году хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. Была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Кроме того, сбой произошел в мобильном приложении "Резерв+" 8 февраля. Пользователи жаловались на проблемы при входе.

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