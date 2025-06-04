Провалился: электрический Mercedes-Benz G-Class не оправдал ожиданий рынка

В прошлом году компания Mercedes-Benz совершила революцию, превратив легендарный Mercedes-Benz G-Class в электромобиль. Но похоже, рынок не воспринял новинку от немецкого бренда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
Оказалось, что Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology на мировом рынке не нашел отклик у покупателей. В Европе за все время удалось реализовать всего 1450 электрических версий. На важных рынках Южной Кореи и Китая продажи совсем скромные: 61 и 58 машин соответственно. Данные по североамериканскому рынку пока недоступны, но и там не ожидается хороших показателей.
При этом Mercedes-Benz G-Class с двигателями внутреннего сгорания за тот же период нашли примерно 9700 покупателей.
По заявлениям управленцев компании Mercedes-Benz, пожелавших остаться анонимными, электрические Mercedes-Benz G-Class продаются по несколько месяцев. Другой источник подтвердил, что даже для такого узкого сегмента продажи модели слишком низкие. Третий менеджер Mercedes-Benz резонно заметил: людям нужны настоящие "Гелики" с шестью или восемью цилиндрами, а не электрические.
При этом официальный ответ пресс-службы Mercedes-Benz зарубежным журналистам полон оптимизма: четвертый квартал 2024 года стал самым успешным для Mercedes-Benz G-Class за всю историю модели, а первый квартал 2025-го показал прирост продаж 18% относительно того же периода прошлого года.
Вот только пресс-служба имела в виду совокупную реализацию всех модификаций внедорожника, а конкретные показатели электромобиля решили не разглашать.
Однако, судя по информации тех же источников немецких журналистов, в компании Mercedes-Benz уже задумались о судьбе будущей "уменьшенной" версии G-Class, которая была анонсирована в феврале.
Изначально предполагалось, что такой Mercedes-Benz будет похож на старшего брата, но за агрессивным видом будет скрываться электрическая силовая установка. Теперь планы пересмотрены: якобы инженеры занимаются адаптацией ДВС для маленького "Гелика". Дебют такого Mercedes-Benz намечен на 2027 год, но из-за необходимости доработок он может быть отложен на более поздний срок.
Напомним, ранее сообщалось, что Mercedes-Benz G-Class получит яркую лимитированную версию. Новая лимитированная серия G 63 Collector's Edition разработана индийским подразделением Mercedes-Benz специально для индийского рынка.
Также ранее компания Brabus представила пикап XLP 800 Adventure стоимостью 900 тысяч евро. Автомобиль базируется на Mercedes-AMG G 63 и использует шасси с бортовыми редукторами собственной разработки.
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