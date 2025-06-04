Провалился: электрический Mercedes-Benz G-Class не оправдал ожиданий рынка

Оказалось, что Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology на мировом рынке не нашел отклик у покупателей. В Европе за все время удалось реализовать всего 1450 электрических версий. На важных рынках Южной Кореи и Китая продажи совсем скромные: 61 и 58 машин соответственно. Данные по североамериканскому рынку пока недоступны, но и там не ожидается хороших показателей.

При этом Mercedes-Benz G-Class с двигателями внутреннего сгорания за тот же период нашли примерно 9700 покупателей.

По заявлениям управленцев компании Mercedes-Benz, пожелавших остаться анонимными, электрические Mercedes-Benz G-Class продаются по несколько месяцев. Другой источник подтвердил, что даже для такого узкого сегмента продажи модели слишком низкие. Третий менеджер Mercedes-Benz резонно заметил: людям нужны настоящие "Гелики" с шестью или восемью цилиндрами, а не электрические.

Ответ пресс-службы Mercedes-Benz

При этом официальный ответ пресс-службы Mercedes-Benz зарубежным журналистам полон оптимизма: четвертый квартал 2024 года стал самым успешным для Mercedes-Benz G-Class за всю историю модели, а первый квартал 2025-го показал прирост продаж 18% относительно того же периода прошлого года.

Вот только пресс-служба имела в виду совокупную реализацию всех модификаций внедорожника, а конкретные показатели электромобиля решили не разглашать.

Уменьшенная версия G-Class

Однако, судя по информации тех же источников немецких журналистов, в компании Mercedes-Benz уже задумались о судьбе будущей "уменьшенной" версии G-Class, которая была анонсирована в феврале.

Изначально предполагалось, что такой Mercedes-Benz будет похож на старшего брата, но за агрессивным видом будет скрываться электрическая силовая установка. Теперь планы пересмотрены: якобы инженеры занимаются адаптацией ДВС для маленького "Гелика". Дебют такого Mercedes-Benz намечен на 2027 год, но из-за необходимости доработок он может быть отложен на более поздний срок.