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Провалля на залізниці у Чернівецькій області: УЗ сьогодні відновить рух поїздів

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Вівторок 21 вересня 2021 14:41
Провалля на залізниці у Чернівецькій області: УЗ сьогодні відновить рух поїздів Фото: УЗ відновлє рух поїздів у Чернівецькій області (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

"Укрзалізниця" завершує роботи з відновлення залізничних колій на дільниці Новоселиця - Мамалига, де стався карстовий провал у земельному полотні. Рух поїздів відновлять вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Залізничники вже відновили зруйновану частину земельного полотна: всього відсипано 200 кубометрів щебеню та 225 кубометрів бутового каменю. Наразі тривають роботи з баластування колій", - повідомили в УЗ.

Ввечері за графіком відправиться поїзд №118 Чернівці - Чернігів.

"Для безпеки пасажирів поїзди спочатку курсуватимуть з обмеженою швидкістю - 25 км/год, також буде встановлено цілодобовий нагляд за технічним станом відновленої частини земельного полотна", - додали в УЗ.

Нагадаємо, 19 вересня у районі карстових печер на перегоні Новоселиця-Мамалига через підмив грунту стався провал в земляному полотні. Через це поїзд №118 запустили через станції "Заліщики" та "Тернопіль".

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Укрзалізниця Черновицкая область
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