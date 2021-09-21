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Провал на железной дороге в Черновицкой области: УЗ сегодня возобновит движение поездов

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Вторник 21 сентября 2021 14:41
Провал на железной дороге в Черновицкой области: УЗ сегодня возобновит движение поездов Фото: УЗ возобновит движение поездов в Черновицкой области (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Инна Собора

"Укрзализныця" завершает работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица - Мамалыга, где произошел карстовый провал в земельном полотне. Движение поездов возобновят уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Железнодорожники уже восстановили разрушенную часть земельного полотна: всего отсыпано 200 кубометров щебня и 225 кубометров бутового камня. Сейчас продолжаются работы по балластировка путей", - сообщили в УЗ.

Вечером по графику отправится поезд №118 Черновцы - Чернигов.

"Для безопасности пассажиров поезда сначала будут курсировать с ограниченной скоростью - 25 км/ч, также будет установлен круглосуточный надзор за техническим состоянием восстановленной части земельного полотна", - добавили в УЗ.

Напомним, 19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Из-за этого поезд №118 запустили через станции "Залещики" и "Тернополь".

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Укрзализныця Черновицкая область
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