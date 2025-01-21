Провал обороны Харьковской области. Экс-командира ОТГ "Харьков" отправили под домашний арест

По данным следствия, из-за действий генерала войска РФ в апреле-мае 2024 года смогли захватить часть территории Липецкой сельской общины в Харьковском районе. Кроме того, его действия повлекли потери среди личного состава и вооружения, а также сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне его ответственности.

Как выяснили правоохранители, Галушкин определил для 125-й бригады территориальной обороны позиции, которые не соответствовали ее боевым возможностям, несмотря на наличие других подразделений, способных усилить оборону.

Кроме того, он не обеспечил полного уточнения направлений основных ударов противника и не осуществлял надлежащего контроля за подготовкой и ведением оборонительных действий.

Следствие выдвинуло похожие обвинения и против экс-генерала Артура Горбенко, который ранее командовал 125-й отдельной бригадой территориальной обороны, и полковника Ильи Лапина, бывшего командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й механизированной бригады. Лапина суд сегодня также отправил под стражу.

Защита Галушкина настаивала, чтобы судья отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры об аресте генерала и освободила его в зале суда. Однако экс-командира отправили под домашний арест с правом залога в 5 млн гривен.

Что известно о деле

Напомним, 20 января СБУ и ГБР сообщили о задержании генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковской области во время наступления оккупантов в 2024 году.

Речь идет о:

бригадном генерале, который занимал должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков" Юрии Галушкине;

генерал-лейтенанте, который был командиром 125-й отдельной бригады ТрО Артуре Горбенко;

полковника, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения, Илью Лапина.

Как установило расследование, чиновники не подготовили оборону приграничных районов Харьковской области и потеряли управление боем во время повторного наступления россиян.

Подробнее о деле относительно провала обороны Харьковской области - в материале РБК-Украина.