Провал Харлан і перемоги в тенісі: Україна сьогодні без медалей на ОІ-2020

Сьогодні на Олімпіаді розіграли ще 21 комплект медалей. Українські спортсмени виступили не дуже вдало в боротьбі за медалі і командую скарбничку не поповнили.

Детальніше про виступи українських спортсменів, а також інші знакові події дня на ОІ-2020 - в матеріалі РБК-Україна .

Несподівана осічка Харлан

Одна з лідерів олімпійської команди України Ольга Харлан, яка до цього мала дві індивідуальні бронзи з фехтування (шабля) в Лондоні-2012 і Ріо-2016, а також золото і срібло в командній шаблі в Пекіні-2008 і Лондоні-2012, несподівано поступилася в першій же сутичці на Іграх в Токіо. Наша співвітчизниця несподівано поступилася китаянці Янь Хенью 12:15.

Після поразки Харлан заявила, що не змогла впоратися з емоціями. А також, дуже схоже, що вирішила піти зі спорту. У всякому разі на час.

"Зараз я дуже хочу відпочити ... морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася...", - написала Харлан в Instagram.

Спортивна Гімнастика

Чоловіча збірна України у складі Ігоря Радивілова, Євгена Юденкова, Петра Пахнюка та Іллі Ковтуна не змогла вдало виступити в командному багатоборстві. У жодній з шести дисциплін (вільна вправа, опорний стрибок, кінь, кільця, паралельні бруси і перекладина) українці не змогли показати топові результати, в результаті передостаннє сьоме місце в загальному заліку. Перемогу святкували росіяни.

Стрибки у воду

У чоловічій синхронній вишці українці Олексій Середа і Олег Сербін показали лише шостий результат, поступившись понад 71 очка олімпійським чемпіонам британцям Томасу далі і Метті Лі. Зазначимо, що українцям лише 15 і 19 років відповідно, тому ці ігри були для них більше розвідкою. Топових результатів чекаємо вже на наступних ОІ.

Важка атлетика

Ще одна молода Українська атлетка Каміла Конотоп (їй 19 років) показала п'ятий результат серед жінок у ваговій категорії до 55 кг.вона мала четвертий результат у ривку, але в поштовху була лише на сьомому місці.

️ ️ ️ 20-річна важкоатлетка з Харкова Каміла Конотоп, що виступає у ваговій категорії до 55 кг, з результатом 206 кг (94+112), посидає високе 5-те місце на дебютній Олімпіаді у Токіо.



Молодець, вперед до нових перемог!



@tokyo2020 pic.twitter.com/MXn8t7LBIS - НОК України (@OlympicUA) July 26, 2021

При цьому тут були встановлені відразу три Олімпійських рекорди-Муаттар Набієва (загальне 4-е місце) з Узбекистану показала в історії ОІ результат у ривку - 98 кг, а філіппінка Хіділін Діаз увійшла в історію з найкращим результатом у поштовху - 127 кг, а також із загальним результатом - 224 кг.

Стрільба

У стендовій стрільбі українці Ірині Маловичко трохи не вистачило, щоб потрапити у фінал. Вона посіла лише восьме місце. Для можливості поборотися за вихід у фінал не вистачило одного бала. Чемпіонкою з олімпійським рекордом стала американка Ембер Інгліш.

Теніс

У жіночому одиночному розряді знову в складному трисетовому поєдинку перемогу святкувала Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна. Україна поступилася першим сетом австралійці Айлі Томльянович 4:6, проте потім взяла два наступних - 6:3 і 6: 4. Завтра Світоліна в третьому раунді зіграє проти гречанки Марії Саккарі.

А ось в парному розряді сестри Людмила і Надія Кіченок в двох сетах розібралися з представницями Італії Сарою Еррані і Жасмин Паоліні і також пройшли в третій раунд Олімпіади. Суперниці українок стануть відомі пізніше.

Бадмінтон

Єдина представниця України в жіночому одиночному розряді Марія Улітіна, хоч і виграла другий матч групової стадії проти бразилійки Фабіани Сілви, але зі змагань вибула. Попереду ще очна зустріч між Сілвою і американкою Бейвень Чжан, яка в першому матчі розбила Улітіну в двох сетах з різницею очок +23. Таким чином, Українка вже зараз має гіршу різницю очок, ніж Сілва, і точно не зможе зайняти першу сходинку, яка дає право пройти далі.

Тріумф молоді

Сьогодні відразу два наймолодших учасників олімпіади в Токіо, скейтбордистки Моміджі Нісія (Японія) і Райссу Ліл (Бразилія) завоювали золото і срібло відповідно в категорії стріт. Обом спортсменкам по 13 років.

Всього за сьогодні були розіграні ще 21 комплект медалей. Україна з двома бронзами опустилася на 42-е місце в медальному заліку. Лідирують з 13 медалями, 8 з яких золотих, представники Японії. Всього медалі в Токіо вже завойовували представники 46 країн.



