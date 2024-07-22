В течение суток на фронте произошло 133 боевых столкновений, - Генштаб ВСУ

Вражеские обстрелы

Россияне нанесли по территории Украины три ракетных удара, применив три ракеты, и 71 авиаудар, сбросив 84 КАБ.

Кроме этого, оккупанты задействовали для поражения 455 дронов-камикадзе и произвели более 3000 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно атаковал оборонительные рубежи воинов ВСУ недалеко от Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении противник восемь раз проводил наступательные штурмы в районах Берестового и Глушковки. Украинские защитники отбили две атаки, еще шесть - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Торского, Новосергеевки, Макеевки, Тернов, а также Серебрянского леса. Шесть атак - отбиты, четыре - до сих пор продолжаются.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отразили шесть вражеских атак в районах Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Орехово-Василовки и Переездного. В настоящее время продолжается одна атака вблизи Верхнекаменского. Ситуация под контролем.

На Краматорском направлении противник активизировался, совершив 28 наступательных действий возле Часового Яра, Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Белой Горы, Андреевки и Клещиевки. Силы обороны отразили 21 атаку, еще семь – продолжаются.

"Противник терпит значительные потери - украинские воины обезвредили 183 оккупанта, из них 66 - безвозвратно. Также уничтожили одну БМП, БМ-21 "Град", миномет, противотанковую пушку МТ-12, состав боеприпасов и две единицы автотранспорта. К тому же, повреждений гаубицу "Мста-Б", два миномета, противотанковую пушку МТ-12 и три единицы автотранспорта", - говорится в сообщении.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали украинские войска у Торецка, Железного, Нью-Йорка и Северного. Четырнадцать боев – завершено, еще одно боестолкновение продолжается.

Наибольшую активность российские захватчики проявили сегодня на Покровском направлении. С начала этих суток россияне 38 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Новоселовка Первая, Ивановка, Пантелеймоновка, Нью-Йорк, Лозоватское, Тимофеевка, Прогресс, Волчье, Яснобродовка и Уманское. Силы обороны отразили 29 атак, девять – еще продолжаются.

"По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 176 окупантов, 69 из них - безвозвратно. Также уничтожены гранатомет «АГС-17» и пять единиц автотранспорта. Кроме этого, поврежден танк и гаубица Д-30", - добавили в Генштаб.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал украинские позиции вблизи Красногоровки, Георгиевки и Прасковьевки. Десять атак - отбиты, еще три - до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики совершили одно наступательное действие неподалеку от Работино, где потерпели поражение.

На Приднепровском направлении все усилия оккупантов потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций на левобережье Днепра также не имели успеха.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, эффективно уничтожающих врага и стойко удерживающих оборону", - резюмировали в ведомстве.