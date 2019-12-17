Процес відділення Оператора ГТС в процесі анбандлинга знаходиться на фінальному етапі, - "Нафтогаз"

Процес відділення Оператора ГТС в процесі анбандлинга знаходиться на фінальному етапі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Як повідомляється, на даний момент сформовані всі необхідні передумови для винесення остаточного рішення НКРЭКП з сертифікації ОГТСУ і щодо ліцензування компанії на право здійснення господарської діяльності з транспортування природного газу з 1 січня 2020 року.

"До початку роботи нового Оператора НКРЭКП повинен розглянути і остаточно затвердити відповідні тарифи на транспортування газу по українській ГТС", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Секретаріат Енергетичного співтовариства оприлюднив позитивний висновок з сертифікації ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи.

"Ми вдячні Секретаріату Енергетичного співтовариства за якнайшвидший розгляд та позитивний висновок щодо сертифікації ОГТСУ. Це дуже важливий крок до завершення анбандлингу. Україна в черговий раз продемонструвала, що виконує свої зобов'язання. Я впевнений, що новий оператор української ГТС вже з 1 січня 2020 року успішно почне діяльність поза групи "Нафтогаз", - заявив голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Нагадаємо, Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС сертифікував ТОВ "Оператор ГТС України" в якості незалежного оператора газотранспортної системи України.

Крім того, НАК "Нафтогаз України" затвердив ринкову вартість активів "Укртрансгазу" з метою їх передачі у статутний капітал ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в сумі 3,209 млрд грн (без ПДВ) станом на 1 жовтня 2019 року.