Процес обміну утримуваними може початися до кінця тижня

Процес обміну утримуваними між Україною та Російською Федерацією може початися до кінця цього тижня. Про це повідомляють джерела російських ЗМІ, передає "Крим.Реалії".

Як повідомляється, двоє дипломатичних джерел одного з російських видань заявили, що процес обміну полоненими може початися вже до кінця тижня. Однак не уточнюється, представниками яких країн є вищезгадані джерела.

"Обмін може початися до кінця тижня, імовірні дата - 7 вересня", - зазначило одне з джерел.

Інше джерело також підтвердило, що початок обміну полоненими заплановано на 7 вересня, однак зазначило, що домовленості мають попередній характер.

"Наразі досягнені лише рамкові домовленості. Остаточно дату та умову обміну сторони узгодять в середині тижня", - додало джерело.

Зазначається, що наразі дану інформацію про можливі терміни початку обміну утримуваними не підтвердило жодне відповідне відомство України та Росії, також інформацію не підтверджують і незалежні джерела.

Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров заявив, що президент Росії Володимир Путін зірвав процес обміну полоненими, висунувши нову умову.

Також РБК-Україна писало, що за словами російського омбудсмена Тетяни Москалькової, наразі між Росією та Україною ведуться переговори щодо обміну ув'язненими, але для завершення обміну необхідно оформити документи.