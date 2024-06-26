Процесс расширения ЕС требует единогласных решений стран-членов, - посол

С проблемой постоянных вето со стороны одной из стран-членов ЕС справиться вряд ли возможно, поскольку расширение ЕС требует единогласных решений его членов.
Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.
"Нужно смириться с тем, что расширение ЕС осуществляется при условии - единогласия, любое отдельное государство-член имеет возможность откладывать, блокировать и т.д. отдельные шаги. И я думаю, что другие нынешние страны-кандидаты могли бы рассказать вам об этом. Знаете, Украина не первая, и наверное, не последняя, где такое произойдет", - отметила она.
И, по ее словам, чтобы справиться с этим, нужно терпеливо проявлять настойчивость.
"Поскольку в случае с Украиной существуют двусторонние проблемы с одной из стран, наш лучший совет - взаимодействовать, разговаривать, обсуждать, искать решения, как преодолеть потенциальные разногласия. Потому что да, процесс расширения организован так, что он должен быть единодушно согласован на каждом этапе пути", - объяснила посол.
Матернова подчеркнула, что нет волшебной формулы решения вопросов, кроме дискуссий, переговоров, разъяснительной работы, дипломатической работы и т.д.
25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это произошло на Первой межправительственной конференции в Люксембурге.
Отметим, что по словам Матерновой, процесс вступления Украины в ЕС может занять меньше времени, чем у других стран. Реалистичной датой выглядит 2030 год.
В свою очередь, ранее посол Эстонии в Украине Аннели Кольк в интервью РБК-Украина высказала мнение, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут занять менее десяти лет.
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