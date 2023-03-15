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Процесс уже начался. Почаевскую лавру планируют забрать у УПЦ МП, - Минкульт

Фото: Почаевскую лавру планируют забрать у УПЦ МП (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В Украине начали процесс возвращения Свято-Успенской Почаевской лавры государству, поскольку срок соглашения об аренде с УПЦ МП уже завершился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко в эфире телемарафона.

"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ (МП) на территории Лавры", - рассказал министр.

По его словам, наместник монастыря УПЦ МП на территории Почаевской лавры митрополит Владимир не допустил представителей заповедника в церковь. Поэтому будет открыто уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства.

"В Почаевской лавре этот процесс (возврат государству - ред.) начался. Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины", - уточнил Ткаченко.

Напомним, ранее стало известно, что монахов УПЦ МП обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта, поскольку аренду продлевать не планируют.

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УПЦ МПМинистерство культуры