Процесс уже начался. Почаевскую лавру планируют забрать у УПЦ МП, - Минкульт

"Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд о том, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ (МП) на территории Лавры", - рассказал министр.

По его словам, наместник монастыря УПЦ МП на территории Почаевской лавры митрополит Владимир не допустил представителей заповедника в церковь. Поэтому будет открыто уголовное производство по препятствованию пользования имуществом государства.

"В Почаевской лавре этот процесс (возврат государству - ред.) начался. Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины", - уточнил Ткаченко.