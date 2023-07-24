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"Процесс будет набирать обороты". В ГУР отреагировали на взрывы в Москве

Фото: представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Постоянные "атаки дронов" на ключевые учреждения сектора безопасности и обороны РФ в Москве говорят о том, что даже такие объекты и небо над ними не контролируются режимом российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки МО Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Да действительно хорошие новости. Всех радуют. То, что "хлопки" происходит в Москве непосредственно в том квадрате ключевые учреждения сектора безопасности и обороны государства-террориста, означает, что даже такие объекты и небо над ними не контролируются режимом Путина", - сказал Юсов.

Также он отметил, что ГУР одновременно наблюдает много "хлопка" в разных уголках на временно оккупированных территориях.

"Это процесс, который будет продолжаться и будет набирать обороты, пока рашисты не уйдут из украинских территорий и не восстановится справедливость в рамках международного права", - заявил Юсов.

"Атака дронов" на Москву

Напомним, что сегодня ночью Москву атаковали два беспилотника. Сообщается, что один БПЛА попал в бизнес-центр, где находится магазин "Леруа Мерлен", а другой упал недалеко от здания Минобороны РФ и штаб-квартиры кибернетической разведки ГРУ.

Минобороны РФ успело отчитаться, что якобы "перехватило два беспилотника". Там уже обвинили в атаке украинскую сторону.

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