Процедура отримання грошей за "пакунок малюка" змінюється з 1 вересня

Батькам видаватимуть банківські картки зі спеціальним режимом використання
В Україні починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка". Зміни набрали чинності з 1 вересня 2020 року.
Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
Як зазначається в повідомленні, замість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" після закінчення їх в регіонах надаватиметься грошова компенсація.
Громадяни, які у 2020 році не отримали "пакунок малюка" в натуральному вигляді, можуть звернутися за грошовою компенсацією протягом 12 місяців з дня народження дитини
Державний "ПриватБанк" відкриває поточний рахунок отримувачу грошової компенсації зі спеціальним режимом використання та отримання картки для виплат "Пакунок малюка".
Батьки повинні звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавчого органу місцевої ради.
Після зарахування коштів на карту для виплат "пакунок малюка" отримувачі самостійно витрачають кошти виключно на купівлю:
Придбати встановлені товари отримувач зможе у закладах торгівлі, Інтернет-магазинах, які приєднались до реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
"Кошти можуть бути витрачені протягом року з дня їх нарахування на рахунок", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакет малюка".
Як повідомляло РБК-Україна, 29 липня Кабінет міністрів ввів виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакета малюка".