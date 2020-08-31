Процедура отримання грошей за "пакунок малюка" змінюється з 1 вересня

В Україні починає працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка". Зміни набрали чинності з 1 вересня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Як зазначається в повідомленні, замість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" після закінчення їх в регіонах надаватиметься грошова компенсація.

Громадяни, які у 2020 році не отримали "пакунок малюка" в натуральному вигляді, можуть звернутися за грошовою компенсацією протягом 12 місяців з дня народження дитини

З чого почати

Державний "ПриватБанк" відкриває поточний рахунок отримувачу грошової компенсації зі спеціальним режимом використання та отримання картки для виплат "Пакунок малюка".

Звернення за отриманням компенсації

Батьки повинні звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, виконавчого органу місцевої ради.

На що витрачати грошову компенсацію

Після зарахування коштів на карту для виплат "пакунок малюка" отримувачі самостійно витрачають кошти виключно на купівлю:

дитячих товарів: засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, в тому числі підгузків, серветок, дитячого одягу та взуття, дитячого харчування, дитячого посуду, дитячих іграшок, текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр

товарів для породіллі: прокладок для лактації; прокладок післяпологових.

Де купувати товари

Придбати встановлені товари отримувач зможе у закладах торгівлі, Інтернет-магазинах, які приєднались до реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

"Кошти можуть бути витрачені протягом року з дня їх нарахування на рахунок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати "пакет малюка".

Як повідомляло РБК-Україна, 29 липня Кабінет міністрів ввів виплату 5 тисяч гривень на одного новонародженого замість "пакета малюка".