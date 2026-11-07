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"Протокол Белого дома". Лубинец прокомментировал фото с российской омбудсменкой

00:02 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Getty Images)

Во время визита в Вашингтон украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец оказался рядом с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. Такое размещение определил протокол "Белого дома", а не украинская делегация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Лубинец отметил, что видел в соцсетях разные реакции на то, как его посадили рядом с российской стороной. Одни пользователи возмущались, другие понимали истинную причину.

По его словам, места для делегаций определяли протокол Белого дома, а не украинская сторона.

Омбудсмен подчеркнул, что общение с российской стороной для него не ново. У Украины есть налаженный канал прямых переговоров с Россией по гуманитарным вопросам, и именно с Лантратовой Лубинец ведет эту работу.

"Ведь когда речь идет о возвращении людей, спасении гражданских и защите прав украинцев, гуманитарный трек должен оставаться открытым", - пояснил он.

В Вашингтоне Лубинец также провел пресс-конференцию в посольстве Украины, посвященную гуманитарной миссии в Олешках.

Гуманитарная миссия в Олешках стала одной из самых сложных операций последних недель. Ранее Лубинец объяснял, почему жителей города эвакуировали через Крым, Россию и Беларусь: по оценке сил обороны, вывезти людей водным путем напрямую в Херсон было невозможно.

По словам омбудсмена, во время временного перемирия из городского морга в Олешках были вывезены тела погибших военных и гражданских. Он также пояснил, что для разминирования города использовали русскую технику с красными крестами.

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