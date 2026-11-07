"Протокол Белого дома". Лубинец прокомментировал фото с российской омбудсменкой

Лубинец отметил, что видел в соцсетях разные реакции на то, как его посадили рядом с российской стороной. Одни пользователи возмущались, другие понимали истинную причину.

По его словам, места для делегаций определяли протокол Белого дома, а не украинская сторона.

Омбудсмен подчеркнул, что общение с российской стороной для него не ново. У Украины есть налаженный канал прямых переговоров с Россией по гуманитарным вопросам, и именно с Лантратовой Лубинец ведет эту работу.

"Ведь когда речь идет о возвращении людей, спасении гражданских и защите прав украинцев, гуманитарный трек должен оставаться открытым", - пояснил он.

В Вашингтоне Лубинец также провел пресс-конференцию в посольстве Украины, посвященную гуманитарной миссии в Олешках.