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Канцлер Австрії виступив проти ембарго на російський газ

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Четвер 28 липня 2022 15:10
Канцлер Австрії виступив проти ембарго на російський газ Фото: Карл Нехаммер, канцлер Австрії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Санкції виявилися не настільки швидкодійними, ніж це очікувалось раніше. Австрія не підтримуватиме ембарго на російський газ, оскільки це може нашкодити їй.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telex.

За словами канцлера Австрії Карла Нехаммера, більшість країн у Європі вважають, що війна ніколи не є добрим інструментом політики. Водночас санкції проти Росії не так швидко впливають на неї, як вважалося раніше, що викликає деяке розчарування.

"Я б стверджував, що санкції мають шкодити більше тим, проти кого ми їх запроваджуємо, ніж тим, хто їх запроваджує. Позиція Австрії зрозуміла: газове ембарго – це не вихід. Якби було введено газове ембарго, німецька промисловість упала б, а разом із нею потягнулася б униз і австрійська економіка", - заявив канцлер.

Однак Нехаммер відзначив, що світ повинен продовжувати підтримувати України попри повільний вплив санкцій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряд Австрії вперше прийняв рішення створити стратегічні запаси газу, яких вистачить на кілька місяців.

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