RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Противник огрызается. В ВСУ рассказали о наступлении южнее Бахмута

Фото: ВСУ продолжают наступление на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление ВСУ на южном фланге Бахмутского направления продолжается. Защитники вытесняют противника, но он огрызается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные имеют успехи в районах Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

"Там наши защитники продолжают вытеснять врага с занимаемых позиций и заставляют его отступать. Противник огрызается, однако все еще продолжает покидать позиции на этих направлениях", - сказал Евлаш.

По его словам, за последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 146 оккупантов и несколько единиц вражеской техники:

  • артиллерийскую установку "МСТА-Б";
  • 2 противотанковые пушки МТ-12 ("Рапира");
  • 8 автомобилей;
  • несколько дронов разных типов.

Также защитники уничтожили пункт управления беспилотниками, откуда запускались вражеские дроны-камикадзе, и 6 складов с боеприпасами.

"Фиксируем несколько снижение обстрелов по сравнению, например, с предыдущими днями, когда обстрелов было на этом направлении более 600. За прошедшее было зафиксировано 376 обстрелов", - добавил спикер.

Освобождение Андреевки

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила об освобождении Андреевки под Бахмутом, однако информация оказалась преждевременной. Уже утром 15 сентября Генштаб ВСУ подтвердил освобождение населенного пункта в Донецкой области.

Бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что разбили в Андреевке 72 отдельную мотострелковую бригаду РФ вместе с командованием. По словам защитников, взятие и удержание Андреевки - путь к прорыву на правом фланге от Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныБахмутВойна в УкраинеВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ