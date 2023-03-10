RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для противовеса Китаю. Австралия купит у США до пяти перспективных подлодок

Фото: Австралия купит у США до пяти атомных подводных лодок (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Австралия купит пять американских атомных подводных лодок класса "Вирджиния" в 2030-х годах в рамках исторического оборонного соглашения между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в ближайшие годы одна подводная лодка США посетит австралийские порты. Двое официальных лиц США на условиях анонимности заявили, что после ежегодных посещений портов Вашингтон разместит несколько подводных лодок в Западной Австралии примерно к 2027 году.

В начале 2030-х годов Австралия купит 3 подводные лодки класса "Вирджиния" и получит доступ к приобретению еще двух кораблей в рамках программы AUKUS.

На сегодняшний день на вооружении Австралии состоят шесть подводных лодок класса Collins, срок службы которых продлили до 2036 года.

В соответствии с программой AUKUS, США и Британия согласились предоставить Австралии технологии и возможности для развертывания атомных подводных лодок в рамках совместных усилий по противодействию растущей угрозе, исходящей от Китая.

В течение следующих пяти лет австралийские рабочие будут приезжать на верфи США для обучения.

Ранее сообщалось, что российская подлодка "Петропавловск-Камчатский" ударила ракетой "Калибр" по береговой учебной цели на дальности более тысячи километров.

Также мы писали, что в России из боевого состава ВМФ вывели тяжелую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая является крупнейшей в мире по водоизмещению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвстралияСоединенные Штаты АмерикиПентагон