Для противовеса Китаю. Австралия купит у США до пяти перспективных подлодок

Сообщается, что в ближайшие годы одна подводная лодка США посетит австралийские порты. Двое официальных лиц США на условиях анонимности заявили, что после ежегодных посещений портов Вашингтон разместит несколько подводных лодок в Западной Австралии примерно к 2027 году.

В начале 2030-х годов Австралия купит 3 подводные лодки класса "Вирджиния" и получит доступ к приобретению еще двух кораблей в рамках программы AUKUS.

На сегодняшний день на вооружении Австралии состоят шесть подводных лодок класса Collins, срок службы которых продлили до 2036 года.

В соответствии с программой AUKUS, США и Британия согласились предоставить Австралии технологии и возможности для развертывания атомных подводных лодок в рамках совместных усилий по противодействию растущей угрозе, исходящей от Китая.

В течение следующих пяти лет австралийские рабочие будут приезжать на верфи США для обучения.