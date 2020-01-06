Проти Вайнштейна висунули два нові звинувачення

Прокуратура в Лос-Анджелесі висунула два нові звинувачення проти кінопродюсера Харві Вайнштейна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як відомо, в Нью-Йорку 6 січня розпочався судовий процес над Вайнштейном.

Через кілька годин після того, як продюсер прийшов в суд Нью-Йорка на перше засідання у своїй справі, були висунуті нові звинувачення.



За даними прокуратури, 18 лютого 2013 року Вайнштейн увірвався в готельний номер до невідомій жінці і зґвалтував її, а на наступний вечір він напав на ще одну жінку в готелі.



В даний час на розгляді знаходяться вісім справ, порушених стосовно продюсера, заявили в офісі окружного прокурора округу Лос-Анджелес.

Скандал навколо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна розгорівся в 2017 році, звинуватив його в сексуальних домаганнях більше 80 жінок. Пізніше Вайнштейн заявив в суді про свою невинність.

Нагадаємо, 25 травня 2018 року Вайнштейн, підозрюваний у сексуальних домаганнях, здався поліції Нью-Йорка.