Не лише проти України. Шмигаль розповів про "невидиму" війну Росії в Європі

Росія веде гібридну війну з усім Євросоюзом і використовує у цій війні різні види шантажу.

Про це на брифінгу за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Росія сьогодні воює своєю армією в Україні, але при цьому гібридно воює на європейському континенті з ЄС. І газовий шантаж, нафтовий шантаж, створення продовольчої кризи, кризи мігрантів, дезінформація, кібератаки - це елементи цієї гібридної війни", - сказав голова уряду.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна та її союзники не мають права втомлюватися від війни, оскільки вся Європа є мішенню для російського режиму.

Нагадаємо, в Росії вважають, що енергетична криза в Європі та зимові холоди змусять лідерів ЄС тиснути на Україну, аби вона почала перемовини з Кремлем.

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