Кремль сподівається, що взимку Європа почне схиляти Україну до перемовин з РФ, - Reuters

В Росії вважають, що енергетична криза в Європі та зимові холоди змусять лідерів ЄС тиснути на Україну, аби вона почала перемовини з Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Президент Росії Володимир Путін робить ставку на те, що підвищення цін на енергоносії та відповідний дефіцит газу, можуть переконати Європу впливати на Україну. Надалі це має призвести до перемир’я на умовах Росії.

"Це буде важка зима для європейців. Ми можемо спостерігати протести, заворушення. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди", - йдеться в матеріалі.

На думку російських джерел, Москва розглядає єдиний шлях до миру, оскільки хоче закріпити "територіальні надбання" та змусити Україну дотримуватися військового нейтралітету. Тим паче в Кремлі починають бачити похитування європейської єдності та вичікують на більш сприятливі умови для тиску та газового шантажу. В США кажуть, що поки що не бачать жодних ознак коливання підтримки України.