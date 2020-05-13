Проти Росії можуть вжити заходів через хакерську атаку на сайт Бундестагу, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проти Російської Федерації можуть вжити заходи через хакерську атаку на сайт Бундестагу, здійсненої у 2015 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За її словами, у німецької прокуратури є достатньо доказів причетності Росії до цієї атаки.

"Я ставлюся до цього дуже серйозно. Я можу дуже чесно сказати, що мені боляче. З одного боку, я щодня докладаю зусиль, щоб поліпшити відносини з Росією. Але з іншого боку, коли ви бачите, що є переконливі докази того, що російська держава поводяться таким чином, тоді, звичайно, це область напруженості ... яка залишається всередині мене. Це неприємно", - говорить Меркель.

За попередніми даними, німецька поліція підозрює в скоєнні кібератаки росіянина Дмитра Бадіна. Американська ФБР розшукує його за підозрами у хакерських атаках з передвиборчою кампанією в США.

Нагадаємо, Німеччина підозрює хакера з РФ у зломі мережі парламенту і видала ордер на його арешт. Підозрюваним є 29-річний Дмитро Бадін і його також розшукують США за хакерські атаки, зокрема крадіжку електронних листів Хілларі Клінтон і Демократичної партії напередодні президентських виборів в 2016 році.

Як повідомляло РБК-Україна, російські хакери зламали комп'ютер канцлера Німеччини Ангели Меркель і викрали листування.