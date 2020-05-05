ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина підозрює хакера з РФ у зломі мережі парламенту і видала ордер на арешт

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 21:03
Німеччина підозрює хакера з РФ у зломі мережі парламенту і видала ордер на арешт
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Підозрюваним є 29-річний Дмитро Бадін

Німеччина підозрює хакера з Російської Федерації у зломі мережі парламенту і видала ордер на його арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

Повідомляється, що підозрюваним є 29-річний Дмитро Бадін і його також розшукують США за хакерські атаки, зокрема крадіжку електронних листів Хілларі Клінтон і Демократичної партії напередодні президентських виборів в 2016 році.

За попередньою інформацією, голландські органи безпеки припускали, що російській команді хакерів доручили викрасти інформацію про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії. Тоді росіян за їх дипломатичний статус не змогли заарештувати і вислали з країни, конфіскувавши у них техніку. А саме на ній правоохоронці знайшли докази причетності Бадіна до хакерської атаки на Бундестаг.

Видання зазначає, що навіть якщо хакер і виїде за межі Росії і його все-таки зловлять, то спочатку видадуть США.

Нагадаємо, на початку березня в Україні презентували запуск інформаційної кампанії з кібербезпеки, над створенням якої працювали фахівці Великобританії, Сполучених Штатів Америки та України.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці березня правоохоронці викрили хакерську групу, яка обкрадала банківські рахунки. Кіберзлочинці викрали понад 20 млн гривень.

Меркель готова до подальшого ослаблення карантину в Німеччині МАУ сьогодні доставить українських працівників у Німеччину
Новини України Германияхакери
News
On Top