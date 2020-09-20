Проти Росії ми абсолютно нічого не маємо, - Тіхановська

Одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що Білорусь і Росія є дружніми країнами. Також вона назвала президента Російської Федерації Володимира Путіна мудрим керівником.

Про це вона заявила в інтерв'ю російському виданню РБК.

"Ми з Росією дружні країни, і я знаю, що росіяни як люди підтримують білорусів. І нам дуже шкода, що пан Путін підтримав Лукашенка, а не білоруський народ", - сказала Тіхановська.

Вона також припустила, що російському лідеру сподобається новий президент Білорусі.

"Вже на цих виборах буде обраний президент. Я впевнена, що це буде дуже сильний лідер, з яким пан Путін знайшов би про що домовитися і розмовляв би з ним, як з рівним, якщо він не бачить в мені людину, з якою він може поговорити", - сказала Тіхановська.

Також опозиціонерка вважає, що мітинги в Білорусі не є прозахідною, чи проросійською боротьбою.

"Це виступи проти однієї людини, до якої наші люди втратили довіру, повагу і з ким ми не хочемо більше ні жити, ні працювати. Це ніяк не стосується ні пана Путіна, ні України, ні будь-яких інших країн", - пояснила одна з лідерок опозиції Білорусі.

"Ви повинні зрозуміти, проти Росії ми абсолютно нічого не маємо", - додала вона.

Нагадаємо, вже 43-й день поспіль білоруси виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів та звільнення всіх політичних в'язнів.

Також Тіхановська відреагувала на вчорашні затримання учасників антиурядової акції протесту в Мінську.