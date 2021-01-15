Проти нардепа Іванчука порушили кримінальну справу за "кнопкодавство"

Офіс генерального прокурора порушив кримінальну справу проти народного депутата Андрія Іванчука за "кнопкодавство". Досудове розслідування по даній справі буде здійснювати Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє рух "Чесно".

Проти Іванчука порушено справу за ст. 364-2 Кримінального кодексу України (здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата).

Йому загрожує штраф від 51 до 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, в листопаді народного депутата з групи "Довіра" Андрія Іванчука викрили у "кнопкодавстві". Він голосував на місцях, закріплені за ним і Олегом Синюткою з "Європейської солідарності".

Зазначимо, що закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство" набув чинності 16 січня 2020 року.

Раніше Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження проти нардепа Владислава Поляка, який кілька разів порушував процедуру особистого голосування.

Також РБК-Україна писало, що незабаром Рада розгляне посилення відповідальності за кнопкодавство. За словами глави парламенту Дмитра Разумкова, після цього це явище стане практично нереальним.