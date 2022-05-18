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Проти екс-президента Молдови Додона заведено кримінальну справу за підозрою в корупції

Ігор Додон (Фото: presidente.md)
Автор: Константин Широкун

Генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу за підозрою в корупції щодо екс-президента Ігоря Додона. Підставою для кримінальної справи послужили відеозаписи його зустрічі з тодішнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

На відеофрагменті, знятим в офісі партії, видно, що Плахотнюк передає Додону великий чорний пакет. Передбачається, що в ньому знаходилися гроші, призначені для фінансування партії соціалістів, керованої тоді Додоном.

Відеозаписи оприлюднив у 2020 році депутат Юрій Реніце. Наприкінці червня 2020 року антикорупційна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи на підставі відеозаписів, зазначивши, що в ході перевірки не виявила елементів злочину.

Нагадаємо, п'ятого президента Молдови Ігоря Додона офіційно визнали підозрюваним у причетності до розкрадання 12 мільйонів доларів у справі Energocom. Він запевняє, що не винен і має намір співпрацювати зі слідством.

Раніше Додона підозрювали в причетності до розкрадань держкоштів через схему закупівлі електроенергії за допомогою підприємства Епегдосом, яке відповідає за забезпечення Молдови електроенергією. Стверджувалося, що підприємство вступило в змову зі співробітниками Міністерства економіки, Національного агентства з регулювання енергетики, а також якимись особами з-за кордону.

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Молдовакоррупция