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Противотанковые мины и "лепестки". Полиция показала, как уничтожает боеприпасы под Изюмом

Изюмский район, Среда 13 марта 2024 23:02
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Противотанковые мины и "лепестки". Полиция показала, как уничтожает боеприпасы под Изюмом Фото: Полиция показала, как уничтожает боеприпасы под Изюмом (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Специалисты-взрывотехники продолжают выявлять и обезвреживать мины и боеприпасы, оставленные врагом на деоккупированных территориях. Сейчас они очищают территорию Изюмского района в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"Основная масса обнаруженных опасных находок - это мины. В частности, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные МОН-50 и ПФМ-1С "Лепесток", - говорится в заявлении.

Полицейские рассказали, что ежедневно обнаруживают опасные находки, большинство из которых находятся на территории частных домов, земель сельских домохозяйств, кладбищах и других гражданских объектах.

Вместе с тем, специалисты осматривают лесные зоны, где находят другие опасные боеприпасы, оставленные военными РФ.

Найденные вражеские снаряды специалисты уничтожают на отдельно отведенных территориях, а те, которые являются крайне опасными и не подлежат транспортировке, - уничтожаются подрывом на месте.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.

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