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Протитанкові міни та "пелюстки". Поліція показала, як знищує боєприпаси під Ізюмом

Ізюмський район, Середа 13 березня 2024 23:02
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Протитанкові міни та "пелюстки". Поліція показала, як знищує боєприпаси під Ізюмом Фото: Поліція показала, як знищує боєприпаси під Ізюмом (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Фахівці-вибухотехніки продовжують виявляти та знешкоджувати міни і боєприпаси, залишені ворогом на деокупованих територіях. Наразі вони очищають територію Ізюмського району в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Основна маса виявлених небезпечних знахідок - це міни. Зокрема, протитанкові міни ТМ-62М, протипіхотні МОН-50 і ПФМ-1С "Пелюстка", - йдеться в заяві.

Поліцейські розповіли, що щодня виявляють небезпечні знахідки, більшість з яких знаходяться на території приватних будинків, земель сільських домогосподарств, кладовищах та інших цивільних об'єктах.

Разом з тим, фахівці оглядають лісові зони, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військовими РФ.

Знайдені ворожі снаряди фахівці знищують на окремо відведених територіях, а ті, що є вкрай небезпечними та не підлягають транспортуванню, - знищуються підривом на місці.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

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