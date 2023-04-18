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Противотанковые гранаты и автоматы. В Луганской области СБУ нашла схрон с российским оружием

Фото: В Луганской области СБУ обнаружила схрон российского оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Луганской области стражам порядка еще один вражеский схрон с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Среди изъятого - арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова. Укрытие обнаружено в одном из поселков Сватовского района, который находится в 3 км от линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тайник обустроили участники оккупационных группировок РФ перед бегством от контрнаступления Сил обороны. Его разместили в полуразрушенном помещении заброшенного дома. Сотрудники СБУ изъяли там:

  • реактивную противотанковую гранату РПГ-22;
  • реактивную штурмовую гранату РГШ-1;
  • ручной пулемет Калашникова;
  • 4 автомата Калашникова;
  • 32 гранаты Ф-1;
  • 20 гранат РГО;
  • 4 ящика патронов разного калибра общим количеством более 4 тыс. ед.

Все выявленные боевые средства поражения переданы потребностям Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области было обнаружено два тайника с российскими боеприпасами.

РБК-Украина писало о том, что в Харькове задержан агент ФСБ, который готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев. СБУ обнаружила его схрон со взрывчаткой.

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