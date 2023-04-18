Противотанковые гранаты и автоматы. В Луганской области СБУ нашла схрон с российским оружием

Во время контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах Луганской области стражам порядка еще один вражеский схрон с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Среди изъятого - арсенал российских боевых гранат и стрелкового оружия системы Калашникова. Укрытие обнаружено в одном из поселков Сватовского района, который находится в 3 км от линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тайник обустроили участники оккупационных группировок РФ перед бегством от контрнаступления Сил обороны. Его разместили в полуразрушенном помещении заброшенного дома. Сотрудники СБУ изъяли там:
Все выявленные боевые средства поражения переданы потребностям Вооруженных сил Украины.
Напомним, что в ходе контрдиверсионных мероприятий в приграничных районах Черниговской области было обнаружено два тайника с российскими боеприпасами.
РБК-Украина писало о том, что в Харькове задержан агент ФСБ, который готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев. СБУ обнаружила его схрон со взрывчаткой.
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