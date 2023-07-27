Противостоит имперской пропаганде РФ. В Украине вступил в силу закон о деколонизации

В Украине сегодня, 27 июля, вступил в силу закон о деколонизации, согласно которому в стране вводят ряд запретов относительно географических названий. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института национальной памяти Украины.
Как отмечается в документе, в Украине:
Также в законе указано определение российской имперской политики - это системные действия, которые, начиная с Московского царства и до современной Российской Федерации, были направлены на покорение, эксплуатацию и ассимиляцию украинцев. В частности, такая политика включает в себя русификацию - навязывание русского языка и пропагандирование российской культуры.
Документ вводит запрет на:
В законе уточняется, что речь идет о памятниках и памятных знаках, переименовании улиц и других объектов. Кроме этого, необходимо будет переименовать населенные пункты в названиях которых есть намеки на Россию ее деятелей или пропагандистов.
Также под запретом окажутся изображения, посвященные российским и советским деятелям, российским городам и завоеваниям. В музеи необходимо будет перенести ценные достопримечательности.
Теперь у государственных и военных органов есть шесть месяцев для того, чтобы выполнить соответствующие нормы.
Напомним, закон о деколонизации депутаты Верховной рады Украины поддержали еще в конце марта. Через месяц его подписал президент Владимир Зеленский.
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