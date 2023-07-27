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Противостоит имперской пропаганде РФ. В Украине вступил в силу закон о деколонизации

Фото: в Украине вступил в силу закон о деколонизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине сегодня, 27 июля, вступил в силу закон о деколонизации, согласно которому в стране вводят ряд запретов относительно географических названий. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Института национальной памяти Украины.

Как отмечается в документе, в Украине:

  • определяют преступной и осуждают российскую имперскую политику;
  • запрещают пропаганду символики российской имперской политики;
  • определяют порядок ликвидации такой символики в публичном пространстве.

Также в законе указано определение российской имперской политики - это системные действия, которые, начиная с Московского царства и до современной Российской Федерации, были направлены на покорение, эксплуатацию и ассимиляцию украинцев. В частности, такая политика включает в себя русификацию - навязывание русского языка и пропагандирование российской культуры.

Главные запреты

Документ вводит запрет на:

  • пропаганду российской политики;
  • символику российской имперской политики в публичном пространстве;
  • присвоение названий, которые глорифицируют, увековечивают, пропагандируют или содержат символику российской имперской политики и современной РФ как государства-агрессора, географическим объектам, юридическим лицам или объектам права собственности.

В законе уточняется, что речь идет о памятниках и памятных знаках, переименовании улиц и других объектов. Кроме этого, необходимо будет переименовать населенные пункты в названиях которых есть намеки на Россию ее деятелей или пропагандистов.

Также под запретом окажутся изображения, посвященные российским и советским деятелям, российским городам и завоеваниям. В музеи необходимо будет перенести ценные достопримечательности.

Теперь у государственных и военных органов есть шесть месяцев для того, чтобы выполнить соответствующие нормы.

Напомним, закон о деколонизации депутаты Верховной рады Украины поддержали еще в конце марта. Через месяц его подписал президент Владимир Зеленский.

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