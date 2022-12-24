Против целей в Китае и КНДР. Япония закупит у США крылатые ракеты на 1,6 млрд долларов

Расходы Японии на оборону в следующем году вырастут на 20%. Ключевым приобретением Токио станут произведенные в США крылатые ракеты Tomahawk и другие ракеты большой дальности, которые могут поражать цели в Китае и КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
Япония запланировала в 2023 году приобрести ракеты Tomahawk на 1,6 млрд долларов. Утвержденный премьер-министром Фумио Кисидой оборонный бюджет демонстрирует решимость его правительства быстро вооружиться ударными возможностями в соответствии с новой стратегией.
Кроме того, Япония заплатит Соединенным Штатам 800 млн долларов за оборудование и программное обеспечение, необходимое для запуска "Томагавков".
"Томагавки" будут развернуты в течение двух лет, с 2026 по 2027 год, на усовершенствованных эсминцах, оснащенных радаром Aegis и системами вертикального пуска для атак типа "корабль-поверхность".
Япония также закупит больше противотанковых ракет иностранной разработки для запуска с боевых самолетов — 500-километровую ракету Joint Strike Missile из Норвегии для истребителей F-35A и Joint Air-to-Surface Standoff Missile компании Lockheed Martin с дальностью действия около 900 километров для модернизированных F-15.
Ранее мы писали, что Япония обнародовала самый большой план наращивания своей военной силы со времен Второй мировой войны. Правительство страны заложило 320 миллиардов долларов на следующие пять лет для усиления обороны.
Также напомним, Великобритания объявила о согласовании с Италией и Японией совместной работы над созданием нового боевого истребителя.
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