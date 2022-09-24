Против организаторов "референдума" в Мелитополе хотят ввести санкции

Во временно оккупированном Мелитополе обнаружили 58 "руководителей избирательных комиссий" по проведению псевдореферендума. В их отношении планируют ввести санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского мэра Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.
"Городской совет подготовил представление в Кабмин по применению экономических санкций против коллаборантов", - заявил мэр города.
После принятия соответствующего решения их имущество должны быть арестованы, а банковские счета - заблокированы.
По словам Федорова, полную информацию собирают и о родных коллаборантах.
Напомним, что в Мелитополе кафиры угрожают депортировать за отказ голосовать на "референдуме".
Также российские оккупанты проводят так называемый "референдум" в Луганской области. Жителей с оружием заставляют участвовать в "голосовании".
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