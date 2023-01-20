Против митрополита Павла из УПЦ МП возбудили дело
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным источников РБК-Украина, дело передали полиции.
Первым о возбуждении дела против митрополита Павла рассказал нардеп Ярослав Юрчишин, который и обратился в Офис генерального прокурора с просьбой проверить высказывания священнослужителя на одном из выступлений.
Тогда, во время своей речи к прихожанам, митрополит Павел пожаловался на то, что в УПЦ МП забрали Успенский собор в Киево-Печерской Лавре, обвинив украинские власти в "убийстве тысяч младенцев и миллионов людей" и назвав представителей Православной церкви Украины "раскольниками".
По этому факту в отношении митрополита Павла возбудили дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их региональной принадлежности, религиозных убеждений. Статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишение свободы сроком до 5 лет.
Напомним, в начале декабря 2022 года Павел Лебедь попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме того, в январе 2023 года Служба безопасности Украины разоблачила прислужника УПЦ МП, призывавшего россиян захватить Киев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.