Против митрополита Павла из УПЦ МП возбудили дело

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников РБК-Украина, дело передали полиции.

Первым о возбуждении дела против митрополита Павла рассказал нардеп Ярослав Юрчишин, который и обратился в Офис генерального прокурора с просьбой проверить высказывания священнослужителя на одном из выступлений.

Тогда, во время своей речи к прихожанам, митрополит Павел пожаловался на то, что в УПЦ МП забрали Успенский собор в Киево-Печерской Лавре, обвинив украинские власти в "убийстве тысяч младенцев и миллионов людей" и назвав представителей Православной церкви Украины "раскольниками".

По этому факту в отношении митрополита Павла возбудили дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их региональной принадлежности, религиозных убеждений. Статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишение свободы сроком до 5 лет.