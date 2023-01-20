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Против митрополита Павла из УПЦ МП возбудили дело

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Киев, Пятница 20 января 2023 15:31
Против митрополита Павла из УПЦ МП возбудили дело Фото: митрополит УПЦ МП Павел Лебедь (GettyImages)
Автор: Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла Лебедя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников РБК-Украина, дело передали полиции.

Первым о возбуждении дела против митрополита Павла рассказал нардеп Ярослав Юрчишин, который и обратился в Офис генерального прокурора с просьбой проверить высказывания священнослужителя на одном из выступлений.

Тогда, во время своей речи к прихожанам, митрополит Павел пожаловался на то, что в УПЦ МП забрали Успенский собор в Киево-Печерской Лавре, обвинив украинские власти в "убийстве тысяч младенцев и миллионов людей" и назвав представителей Православной церкви Украины "раскольниками".

По этому факту в отношении митрополита Павла возбудили дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их региональной принадлежности, религиозных убеждений. Статья предусматривает наказание в виде штрафа или лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в начале декабря 2022 года Павел Лебедь попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, в январе 2023 года Служба безопасности Украины разоблачила прислужника УПЦ МП, призывавшего россиян захватить Киев.

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