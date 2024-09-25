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Против Гнездилова, который заявил о самовольном оставлении службы, открыто уголовное дело

Среда 25 сентября 2024 02:38
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Против Гнездилова, который заявил о самовольном оставлении службы, открыто уголовное дело Фото: Сергей Гнездилов (фото: facebook.com_hnezdilovss)
Автор: Вадим Ребрина

Против военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который публично заявил о самовольном оставлении службы, открыто уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Офиса генпрокурора Надежды Максимец Суспильному.

Производство будет расследоваться Государственным бюро расследований.

По словам Максимец, 23 сентября прокуратура внесла в ЕРДР обнародованные в СМИ сведения о возможном уклонении от службы гражданином. В рамках следствия проверяется исполнение Гнездиловым обязанности военной службы и приказов командиров.

Напомним, на днях военный Сергей Гнездилов публично заявил, что самовольно покинул воинскую часть, ведь он служит уже 5 лет. Таким образом, он хочет привлечь внимание к теме демобилизации. Данная ситуация вызвала бурную реакцию в обществе.

Гнездилов – военный и общественный активист, основатель некоммерческого фестиваля "ВилкаFest" в родном городе Вилково и ведущий подкаста от hromadske "++ подкаст", где он берет интервью у других защитников.

В 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде начали служебное расследование.

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