Протести прихильників Трампа в США переросли в зіткнення

Фото: протести прихильників Трампа (twitter.com/JulieZauzmer)

У США суботні акції протесту прихильників Дональда Трампа переросли в зіткнення. У Вашингтоні були затримані не менше 20 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Акції протесту з вимогою "зупинити фальсифікації" і "рахувати кожен голос" пройшли у Вашингтоні та інших американських містах. Ближче до вечора в Вашингтоні в районі площі Black Lives Matter Plaza, що в кварталі від Білого дому, протестні акції переросли в зіткнення між демонстрантами.

As you watch all the grifters, liars and disinformation peddlers like @stillgray from the far-right spread video of their favorite fake victim today, make sure you’ve seen this video and know that he started the violence. #MillionMAGAMarch



pic.twitter.com/JDADjURWuh — Gregg Housh (@GreggHoush) November 15, 2020

В ході зіткнень один з демонстрантів отримав ножове поранення. Також постраждали два співробітники поліції. Затриманим були пред'явлені різні звинувачення, в тому числі напад і зберігання зброї.

Також протести пройшли у Флориді, Мічигані, Орегоні.

Нагадаємо, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) США заявило, що вибори президента в 2020 році стали найбезпечнішими у історії. При цьому у Агентства немає доказів того, що бюлетені з голосами виборців були втрачені або віддані на користь іншого кандидата.

Також РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден утримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.