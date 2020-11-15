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Протести прихильників Трампа в США переросли в зіткнення

США, Неділя 15 листопада 2020 10:21
Протести прихильників Трампа в США переросли в зіткнення
Фото: протести прихильників Трампа (twitter.com/JulieZauzmer)
Автор: Игорь Литвиненко

У США суботні акції протесту прихильників Дональда Трампа переросли в зіткнення. У Вашингтоні були затримані не менше 20 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

Акції протесту з вимогою "зупинити фальсифікації" і "рахувати кожен голос" пройшли у Вашингтоні та інших американських містах. Ближче до вечора в Вашингтоні в районі площі Black Lives Matter Plaza, що в кварталі від Білого дому, протестні акції переросли в зіткнення між демонстрантами.

В ході зіткнень один з демонстрантів отримав ножове поранення. Також постраждали два співробітники поліції. Затриманим були пред'явлені різні звинувачення, в тому числі напад і зберігання зброї.

Також протести пройшли у Флориді, Мічигані, Орегоні.

Нагадаємо, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) США заявило, що вибори президента в 2020 році стали найбезпечнішими у історії. При цьому у Агентства немає доказів того, що бюлетені з голосами виборців були втрачені або віддані на користь іншого кандидата.

Також РБК-Україна в матеріалі "Трамп не здається. Чи зможе Байден утримати перемогу і що буде далі" писало про те, чому Трамп чіпляється за Білий дім, а також, хто може зайняти ключові посади в адміністрації Байдена.

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