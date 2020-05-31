Протести в США: Трамп не планує використовувати Нацгвардію на федеральному рівні

Адміністрація президента США Дональда Трампа поки не планує використовувати Національну гвардію на федеральному рівні. Поки за безпеку відповідають місцеві та державні правоохоронні органи.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Роберт Про'Брайен, передає Reuters.

За його словами, у разі, якщо місцеві органи влади не зможуть взяти під контроль ситуацію, контроль буде переданий Нацгвардії.

"В даний час ми не збираємося федералізувати гвардію. Але, при необхідності, у нас є додаткові військові активи, які можуть бути розгорнуті, якщо губернатори і мери потребують цього, і вони не можуть отримати контроль над ситуацією. Ми зробимо все, що потрібно губернаторам або мерам, щоб зберегти контроль над своїми містами", - сказав Про'Брайен.

При цьому в Нацгвардії зазначили, що вже 5 тисяч солдатів задіяні в 15 штатах і Вашингтоні. Крім цього ще 2 тисячі військовослужбовців готові бути задіяні для забезпечення правопорядку.

Зазначимо, заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Після цього у багатьох американських містах пройшли акції протесту, які переросли в масові заворушення.

Раніше РБК-Україна писало, що у 25 американських містах було введено комендантську годину через заворушення.

Також повідомлялося, що у США з 28 травня були затримані 1,3 тисячі учасників протестів.