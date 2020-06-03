Протести в США: близько 1,6 тисяч військових стягнули в район Вашингтона

У США в федеральний округ Колумбія відправили близько 1,6 військових. Через протести війська перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Про це повідомляє Reuters.

Помічник міністра оборони США Джонатан Хоффман заявив, що військові перебувають у підвищеній бойовій готовності і будуть діяти у разі масових заворушень. Однак, зараз армія не бере ніякої участі у допомозі поліції.

Як повідомляється, військові будуть переміщатися в район Вашингтона, а в їх число входять військова поліція, піхотний батальйон і інженерні війська.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули 25 травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Під час затримання один з поліцейських притиснув коліном шию чоловіка і утримував, хоча Флойд кричав, що задихається.

Незважаючи на комендантську годину, тисячі протестуючих проти поліцейського свавілля у Вашингтоні обложили площу Лафайєт перед Білим домом. Деякі з них скандуючи гасла попрямували до Капітолія.

Нагадаємо, через масові заворушення 7 американських штатів і округ Колумбія закликали ввести в місто бійців Національної гвардії для стримування натовпу.

Також вбивство Флойда спровокувало масові заворушення в Лос-Анджелесі і Мемфісі.

Влада понад 40 американських міст ввела комендантську годину через масові заворушення, що почалися після вбивства поліцією афроамериканського жителя Міннеаполіса.