Протести в США: генпрокурор назвав докази стороннього втручання

Фото: заворушення у США (twitter.com/elturko_1)

Мирні протести переросли у заворушення під впливом різних радикальних груп, заявив генпрокурор

У федеральних правозахисних органів Сполучених Штатів є докази того, що колективи екстремістських угрупувань вплинули на протести в США таким чином, аби мирні демонстрації перетворилися на масові заворушення. Дані про сторонній вплив на протести озвучив головний прокурор США Вільям Барр у четвер, 4 червня.

Про це повідомляє New York Post.

Серед інших Барр назвав екстремістську групу "Антифа", яка під час протестів, що виникли після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі, "переслідувала свою власну насильницьку мету".

Крім того, генпрокурор згадав новий антиурядовий рух Boogaloo, який прагне збройного повстання проти існуючого ладу.

"У нас є доказові факти того, що "Антифа" та інші подібні екстремістські групи, а також учасники різних політичних переконань були втягнуті в ці заворушення... Є групи, в яких немає конкретної ідеології, окрім анархії. Деякі групи хочуть розв'язати громадянську війну - серед таких рух Boogaloo... Тож ми маємо справу з багатьма різними екстремістськими організаціями», - сказав Барр на пресконференції.

У правоохоронних органах повідомили, що у зв'язку із заворушеннями арештували понад 50 людей, які співпрацювали із радикальними групами. Генпрокурор Барр також закликав губернаторів штатів та інших представникі місцевого самоврядування співпрацювати із поліцією і Нацгвардією.

"Ми створили вже 200 спільних груп у боротьбі з тероризмом по всій країні, щоб допомогти правозахисним органам вивляти і обвинувачувати агітаторів, які сіють насильство у мирні протести на національному рівні", - сказав він.

Нагадаємо, 31 травня американський президент Дональд Трамп заявив, що ультралівий рух "Антифа", буде визнано терористичною організацією у США, як це планували зробити ще у 2019 році.

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Автор: Виталия Мазур