ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Протести в США: генпрокурор назвав докази стороннього втручання

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 08:56
Протести в США: генпрокурор назвав докази стороннього втручання
Фото: заворушення у США (twitter.com/elturko_1)

Мирні протести переросли у заворушення під впливом різних радикальних груп, заявив генпрокурор

У федеральних правозахисних органів Сполучених Штатів є докази того, що колективи екстремістських угрупувань вплинули на протести в США таким чином, аби мирні демонстрації перетворилися на масові заворушення. Дані про сторонній вплив на протести озвучив головний прокурор США Вільям Барр у четвер, 4 червня.

Про це повідомляє New York Post.

Серед інших Барр назвав екстремістську групу "Антифа", яка під час протестів, що виникли після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі, "переслідувала свою власну насильницьку мету".

Крім того, генпрокурор згадав новий антиурядовий рух Boogaloo, який прагне збройного повстання проти існуючого ладу.

"У нас є доказові факти того, що "Антифа" та інші подібні екстремістські групи, а також учасники різних політичних переконань були втягнуті в ці заворушення... Є групи, в яких немає конкретної ідеології, окрім анархії. Деякі групи хочуть розв'язати громадянську війну - серед таких рух Boogaloo... Тож ми маємо справу з багатьма різними екстремістськими організаціями», - сказав Барр на пресконференції.

У правоохоронних органах повідомили, що у зв'язку із заворушеннями арештували понад 50 людей, які співпрацювали із радикальними групами. Генпрокурор Барр також закликав губернаторів штатів та інших представникі місцевого самоврядування співпрацювати із поліцією і Нацгвардією.

"Ми створили вже 200 спільних груп у боротьбі з тероризмом по всій країні, щоб допомогти правозахисним органам вивляти і обвинувачувати агітаторів, які сіють насильство у мирні протести на національному рівні", - сказав він.

Нагадаємо, 31 травня американський президент Дональд Трамп заявив, що ультралівий рух "Антифа", буде визнано терористичною організацією у США, як це планували зробити ще у 2019 році.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ФБРпротестбеспорядки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся