Протести в Сербії переросли в масові сутички з поліцією

У Сербії четвертий день поспіль проходять антиурядові демонстрації. У Белграді відбулися сутички між демонстрантами і поліцією.

Про це повідомляє видання N1.

Активісти кидали в поліцейських каміння, пляшки, фаєри. Поліція спочатку не реагувала на ці дії і захищалася щитами. Але в кінцевому рахунку випустила сльозогінний газ і почала розгін демонстрантів. Кілька людей заарештували.

Однак групи найбільш агресивних демонстрантів-націоналістів, які тікали від поліції, перегрупувалися далі від поліції, і почалися нові атаки. Також повідомляється про щонайменше два випадки нападів на журналістів.

Масові акції проходять попри заборону уряду на проведення зібрань більше десяти чоловік.

Заворушення в Белграді спалахнули після повідомлення про можливе введення в місті комендантської години на тлі спалаху COVID-19. Найбільш радикально налаштовані протестувальники спробували взяти штурмом парламент країни, і їм це вдалося. Для придушення протестів правоохоронці використали сльозогінний газ.

Нагадаємо, 8 липня 2020 року Сербія оголосила комендантську годину.

РБК-Україна писало, що у МВС Сербії вважають останні акції протесту в країні спробою захоплення влади.