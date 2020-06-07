У Берліні затримали майже 100 осіб під час мітингів проти расизму

Фото: поліція Німеччини (flickr)

В результаті сутичок 28 правоохоронців отримали поранення

У Берліні (Німеччина) силовики затримали 93 людини за порушення громадського порядку, опір співробітникам поліції та напад на них. Це сталося після масової суботній акції в підтримку руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих має значення").

Про це пише DW.

Зазначається, що захід на площу Александерплац пройшло мирно і зібрав близько 15 000 осіб. Багато їх учасників дотримувалися правила соціального дистанціювання. Але вже через годину після закінчення акції кілька сотень людей зібралися в районі станції Берлін-Александерплац.

Одного з них затримали за пошкодження автомобіля екстрених служб. Після цього решта почали закидати поліцейських і перехожих камінням і пляшками. 28 правоохоронців отримали поранення. Після цього поліція почала затримувати демонстрантів.

Рух Black Lives Matter виступає проти насильства щодо темношкірих. Акції останніх тижнів почалися після резонансної загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в США.

Зокрема, 6 червня протести загальною чисельністю в сотні тисяч учасників відбулися в цілому ряді міст на декількох континентах.

РБК-Україна розповідало в подробицях, як по США прокотилася хвиля масових протестів, які згодом охопили Європу та інші континенти.

Нагадаємо, раніше у Римі стався антиурядовий мітинг через коронакризу, в результаті чого поліція застосувала водяні гармати та сльозогінний газ.

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Автор: Максим Зайченко