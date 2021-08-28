Спровокували сутички: двом учасникам заворушень під ОП повідомили про підозри
Правоохоронці повідомили про підозри двом учасникам сутичок під Офісом президента. Сутички спровокували представники "Національного корпусу" на акції 14 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Під час мітингу декілька учасників спровокували конфлікт із правоохоронцями, внаслідок якого постраждали семеро поліцейських та один військовослужбовець Нацгвардії.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, правоохоронці вивчили записи з камер відеонагляду та встановили двох найбільш активних учасників, які закликали та першими вчинили протиправні дії. Це - жителі Черкаської області, 1990 та 1984 років народження.
Сьогодні, 28 серпня, слідчий поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомив порушникам про підозру. В суд направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та причетність інших учасників події та притягнення їх до відповідальності.
РБК-Україна писало, що 14 серпня в Києві сталися сутички на акції "Національного корпусу" під Офісом президента. В хід пішли димові шашки та сльозогінний газ.