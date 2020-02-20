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У ході протестів у Нових Санжарах постраждали дві людини

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 20:25
У ході протестів у Нових Санжарах постраждали дві людини
Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна, Віталій Носач)

Учасники акції протесту відмовилися від допомоги в госпіталі

Поліція за день зафіксувала два повідомлення стосовно мітингувальників, які отримали травми під час зіткнень в Нових Санжарах (Полтавська область). Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник Національної поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

За його словами, учасники акції протесту відмовилися від допомоги в госпіталі.

"Зараз подія відбувається, скільки травмованих ми дізнаємося, коли закінчиться захід... Якщо говорити про сьогоднішній день, у нас було два повідомлення про тілесні ушкодження. В одному випадку чоловік відмовився від надання допомоги, в іншому - отримав незначні тілесні ушкодження і також відмовився від госпіталю", - заявив Сулаєв.

Нагадаємо, ввечері, 20 лютого, евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибутку в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння.

Раніше в Нових Санжарах поновилися зіткнення на шляху до медичного закладу, де планують розмістити евакуйованих з Уханя українців, в результаті чого одна людина постраждала. Колону автобусів на шляху до медичного закладу, де планують розмістити українців, заблокували за сім кілометрів у селі Руденківка.

Протести в Нових Санжарах: мітингувальники напали на автобуси, побиті скла Барикади і сутички з силовиками: як Нові Санжари мітингували проти розміщення евакуйованих
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